Как работает генконсульство Финляндии в Петербурге

Генконсульство Финляндии в Петербурге прекратит работу 1 октября 2023 года.

Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в МИД РФ 6 июля. Piter.tv рассказывает о причинах закрытия организации в Северной столице, режиме её работы и новых ограничениях для въезда граждан Российской Федерации в страну тысячи озер.

Причины и дата закрытия Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

6 июля в МИД РФ был вызван посол Финляндии в России А. Хелантеря. Его уведомили о том, что девять сотрудников финской дипмиссии объявлены "persona non grata" (нежелательными лицами). Причиной послужили июньские события – высылка из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений.

По мнению МИД России, обсуждаемые вопросы вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности нашей страны, а поощрение киевского режима символизирует враждебные действия.

В связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, направленной на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала посредством объявления сотрудников "persona non grata. МИД РФ

Одной из ответных мер на действия финских властей стало принятие российской стороной решения об отзыве с 1 октября 2023 года согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В этот день организация официально прекратит работу.

Режим работы Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

В настоящее время Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге работает в соответствии с привычным графиком: главный вход открыт с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:15. Обратиться в визовый центр можно с понедельника по пятницу по предварительной записи с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:30. Консульская служба обслуживает посетителей только по предварительной записи с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Консультация клиентов по вопросам разрешений на пребывание осуществляется по понедельникам с 14:00 до 15:00. Часы обслуживания могут измениться. Уточнить их следует на сайте организации.

В группе "Генеральное консульство Финляндии в СПб" в социальной сети "ВКонтакте" отмечается, что "об изменениях касательно обслуживания клиентов будет сообщено отдельно".

Новые ограничения для въезда граждан Российской Федерации в Финляндию

Правительство Финляндии на заседании 6 июля одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну для граждан России и выдачу им виз.

Не связанные с необходимостью поездки граждан России в Финляндию и транзит через территорию Финляндии в другие страны шенгенской зоны будут по-прежнему ограничиваться до дальнейшего уведомления. Одновременно будут ужесточены ограничения на поездки для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге

Нововведения вступили в силу 10 июля 2023 года. Их основные положения:

1) Российские бизнесмены не смогут проезжать транзитом через Финляндию в страны Шенгенской зоны. Въехать в само государство можно. Для этого они обязаны назвать причину того, почему ведут дела именно в стране тысячи озер.

2) Владельцы недвижимости должны обосновать личное присутствие.

3) Для студентов допускается только учеба по частичным (например, программа обмена) и полным образовательным программам с получением диплома. Посетить страну с целью прослушивания курсов не получится.

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Фото: pxhere