Россия в октябре закроет генконсульство Финляндии в Петербурге

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД.

Россия отзывает своё согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему предъявили протест в связи с антироссийской политикой Хельсинки. Было принято решение закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге с 1 октября.

Также в связи с высылкой в июне из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений "persona non grata" объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Петербурге.

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