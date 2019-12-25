Генконсульство Белоруссии в Петербурге заработает 30 июня

Учреждение будет располагаться в отделении посольства на улице Бонч-Бруевича.

Генеральное консульство Республики Беларусь заработает в Петербурге с 30 июня. Оно будет располагаться в отделении посольства на улице Бонч-Бруевича, пишет пресс-служба консульства соседней страны.

Также опубликованы официальные телефоны консульства и официальная почта.

Временно исполняющим обязанности главы дипмиссии Беларуси в городе станет старший советник Игорь Милидович.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге со здания бывшего генконсульства Чехии сняли герб.

Фото: Telegram / Посольство Беларуси в России