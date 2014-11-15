В Петербурге закончились все даты на оформление визы в Финляндию до августа

За четверо суток были разобраны все свободные места до 29 июля.

В Петербурге запись в визовые центры для оформления Шенгенской визы полностью заполнена. С 30 июня Финляндия оюъявила о снятии ограничений для пересечения границы туристам из России.

Как сообщает "Патрульный Петербурга", разрешение на въезд были выданы тем туристам, которые ранее были оформляли

двухлетние шенгены. Записаться на прием можно было в любое удобное время.

Отмечается, что за четверо суток были разобраны все свободные места до 29 июля.

Ранее с 15 июля петербуржцы без ограничений смогут ездить в Финляндию и Эстонию. Петербуржцам понадобятся только паспорт и виза. Тесты на COVID-19 и вакцинация больше не нужны.

Фото: Piter.tv