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В Петербурге закончились все даты на оформление визы в Финляндию до августа
Сегодня, 20:37
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В Петербурге закончились все даты на оформление визы в Финляндию до августа

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За четверо суток были разобраны все свободные места до 29 июля. 

В Петербурге запись в визовые центры для оформления Шенгенской визы полностью заполнена. С 30 июня Финляндия оюъявила о снятии ограничений для пересечения границы туристам из России. 

Как сообщает "Патрульный Петербурга", разрешение на въезд были выданы тем туристам, которые ранее были оформляли 
двухлетние шенгены. Записаться на прием можно было в любое удобное время.

Отмечается, что за четверо суток были разобраны все свободные места до 29 июля. 

Ранее с 15 июля петербуржцы без ограничений смогут ездить в Финляндию и Эстонию. Петербуржцам понадобятся только паспорт и виза. Тесты на COVID-19 и вакцинация больше не нужны.

Фото: Piter.tv

Теги: виза, финляндия, формление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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