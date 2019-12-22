С 15 июля петербуржцы без ограничений смогут ездить в Финляндию и Эстонию

Петербуржцам понадобятся только паспорт и виза. Тесты на COVID-19 и вакцинация больше не нужны.

Петербуржцы смогут ездить в Финляндию без ограничений с 15 июля, когда будут сняты все ограничения на пересечение границы, действовавшие с марта 2020 года.

Решение о снятии ограничений 4 июля принял федеральный оперштаб. Финляндия сняла эпидемические ограничения на въезд страну с 30 июня, а уже 1 июля посольство Финляндии отметило ажиотажный спрос на получение шенгенской визы со стороны петербуржцев и жителей Ленобласти. Для въезда в Финляндию петербуржцам понадобятся только паспорт и виза. Тесты на COVID-19 и вакцинация больше не нужны.

Тоже самое касается и въезда в Эстонию, сообщила Ассоциация Туроператоров. Несмотря на то, что Эстония открыла свои сухопутные границы, россияне не могли приезжать в страну в качестве туристов из-за ограничений на российской границе. С 15 июля россияне смогут посещать Эстонию, в том числе с туристическими целями.

Также стало известно, что уже с 8 июля Lux Express увеличит количество рейсов из Петербурга в Хельсинки.

Фото: Piter.TV