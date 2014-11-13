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Петербуржцы стали массово отправлять заявления на получение финской визы
Сегодня, 14:42
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Петербуржцы стали массово отправлять заявления на получение финской визы

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За 2 месяца посольство получило 8 тыс. таких обращений от жителей Северной столицы и области.

Посольство Финляндии отмечает ажиотажный спрос на получение шенгена со стороны петербуржцев и жителей Ленинградской области. После отмены ограничений на въезд в скандинавскую страну, из этих двух регионов пришло 8 тыс. заявок на оформление визы. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Речь идет о заявлениях, поступивших в посольство в период мая-июня. В целом по РФ за это же время было подано 57,2 тыс. заявок. 

Напомним, что финское правительство отменило ограничения по коронавирусу на въезд с четверга, 30 июня.

Ранее мы сообщили о том, что МегаФон назвал самые популярные туристические направления.

Фото: Pixabay

Теги: отмена ограничений выезда за границу, санкт-петербург, туризм, финская виза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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