Петербуржцы стали массово отправлять заявления на получение финской визы

За 2 месяца посольство получило 8 тыс. таких обращений от жителей Северной столицы и области.

Посольство Финляндии отмечает ажиотажный спрос на получение шенгена со стороны петербуржцев и жителей Ленинградской области. После отмены ограничений на въезд в скандинавскую страну, из этих двух регионов пришло 8 тыс. заявок на оформление визы. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Речь идет о заявлениях, поступивших в посольство в период мая-июня. В целом по РФ за это же время было подано 57,2 тыс. заявок.

Напомним, что финское правительство отменило ограничения по коронавирусу на въезд с четверга, 30 июня.

Ранее мы сообщили о том, что МегаФон назвал самые популярные туристические направления.

Фото: Pixabay