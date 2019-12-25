Lux Express увеличит количество рейсов из Петербурга в Хельсинки

Дополнительные маршруты введут с 8 июля.

Lux Express намерена добавить рейсы между Хельсинки и городом на Неве. Информация об этом появилась на сайте компании-перевозчика.

Так, в предстоящую пятницу, 8 июля, из финской столицы стартует новый ночной автобус. Он будет отравляться в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 23:50.

Из Петербурга в Финляндию рейсы будут выполняться по расписанию - в 06:15, 11:00 и 15:00. Обратно автобусы будут курсировать каждый день в 08:30 и 16:15.

Ранее эксперт рассказала о способах посещения Финляндии после открытия границ.

Фото: Пресс-служба Lux Express