Эксперт рассказала о способах посещения Финляндии после открытия границ

Как отметила специалист, сухопутные рубежи страны по-прежнему остаются "на замке".

Со следующей недели, 30 июня, Финляндия официально разрешит въезд для российских туристов. Эксперт по туризму Александра Гридина рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", каким образом можно будет посетить страну и у кого будет на это право.

В скандинавской стране по-прежнему актуально "коронавирусное" распоряжение правительства, согласно которому был введен запрет на передвижение россиян через сухопутные границы, отметила Гридина. Таким образом, въезд таким способам возможен лишь в частных случаях.

Либо вы едете на лечение, также это может быть вид на жительство, это могут быть родственники и связанные с ними обстоятельства. Александра Гридина, эксперт по туризму

Таким образом, для поездки в Финляндию туристам, в том числе - российским, необходимо купить билеты на самолет. Авиасообщение РФ со страной не осуществляется, поэтому перелет можно совершить, например, через Турцию.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году Петербург может принять более 7 млн туристов.

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