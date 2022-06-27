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Эксперт рассказала о способах посещения Финляндии после открытия границ
Сегодня, 14:57
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Эксперт рассказала о способах посещения Финляндии после открытия границ

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Как отметила специалист, сухопутные рубежи страны по-прежнему остаются "на замке".

Со следующей недели, 30 июня, Финляндия официально разрешит въезд для российских туристов. Эксперт по туризму Александра Гридина рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", каким образом можно будет посетить страну и у кого будет на это право.

В скандинавской стране по-прежнему актуально "коронавирусное" распоряжение правительства, согласно которому был введен запрет на передвижение россиян через сухопутные границы, отметила Гридина. Таким образом, въезд таким способам возможен лишь в частных случаях. 

Либо вы едете на лечение, также это может быть вид на жительство, это могут быть родственники и связанные с ними обстоятельства.

Александра Гридина, эксперт по туризму

Таким образом, для поездки в Финляндию туристам, в том числе - российским, необходимо купить билеты на самолет. Авиасообщение РФ со страной не осуществляется, поэтому перелет можно совершить, например, через Турцию. 

Ранее мы сообщили о том, что в  этом году Петербург может принять более 7 млн туристов.

Фото: Pexels

Теги: визы в финляндию, россия, туризм, финляндия
Категории: Лента новостей, Общество, Новости России,

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