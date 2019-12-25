В этом году Петербург может принять более 7 млн туристов

Беглов сообщил, что они надеются на поэтапное возобновление поездок из дружественных стран.

По итогам этого года Петербург может принять более 7 млн гостей, при условии, что удастся возобновить международный турпоток из дружественных стран. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Александр Беглов.

Беглов сообщил, что они надеются на поэтапное возобновление поездок из дружественных стран. Работают в этом направлении. До пандемии государства Ближнего и Среднего Востока, а также страны СНГ, Латинской Америки и Китай давали 60% турпотока.

Помимо этого, дополнительно будет делаться ставка на внутренний туризм. В мае город посетили 560 тыс. туристов. Приток туристов ожидается в дни проведения ПМЭФ, праздника выпускников "Алые паруса", Дня ВМФ и главного Военно-Морского парада страны.

Ранее мы писали, что в Петербурге оборот общепита сократился почти на 16%. Показатели этого года снизятся на 15% относительно 2021 года в связи с падением доходов россиян.

Фото: Piter.tv

