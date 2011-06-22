В Петербурге оборот общепита сократился почти на 16%

Показатели этого года снизятся на 15% относительно 2021 года в связи с падением доходов россиян.

Стало известно, что в Северной столице оборот общепита сократился практически на 15,5%. Об этом в среду, 15 июня, сообщает "Деловой Петербург".

По данным Петростата, он составил 10,5 млрд рублей – это первое значительное падение за 2022 год. В области это сокращение оказалось существеннее – на 26,1%. В регионе оборот ресторанов и кафе составил 1,3 млрд рублей. Это связано с уходом части игроков с рынка. Оставшиеся предприятия падения спроса не зафиксировали.

По словам управляющего партнёра "8956 Oblomoff food" Владимира Шершнева, спрос сократился в первую неделю марта почти на 50%, однако затем все нормализировалось. Так, в апреле рост составил порядка 20% относительно марта. На сегодняшний день оборот в сфере общепита увеличивается благодаря туристическому сезону. При этом показатели этого года снизятся на 15% относительно 2021 года в связи с падением доходов россиян.

Ранее в Петербурге владелец ТЦ хочет повысить аренду для обновлённого "Макдоналдса". В адрес владельца также направили досудебную претензию о расторжении договора аренды и взыскании убытков.

Фото: Piter.tv