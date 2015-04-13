В Петербурге владелец ТЦ хочет повысить аренду для обновлённого "Макдоналдса"

В адрес владельца также направили досудебную претензию о расторжении договора аренды и взыскании убытков.

Владелец ТЦ "Смайл" — ООО "Научно-технический центр "Радуга" — требует от нового владельца сети ресторанов "Макдоналдс" в России пересмотреть условия договора аренды. Об этом во вторник, 14 июня, сообщает "Деловой Петербург".

В письме указано, что низкая ставка аренды была установлена из-за узнаваемого бренда. За счет этого ТЦ рассчитывал получать дополнительно 10% трафика. Однако после приостановки работы 15 марта 2022 года, в "Смайле" заметили падение выручки.

Владелец выразил опасения, что новый ресторан может снизить поток потенциальных посетителей. Так, "новый бренд — это риск недополучения планируемой выручки (арендной платы), как от бренда McDonald"s".

В адрес владельца также направили досудебную претензию о расторжении договора аренды и взыскании убытков. При этом в ТЦ готовы оставить новый ресторан, если собственник ООО "СРП" будет готов увеличить арендную плату и процент от оборота.

Напомним, что еще накануне первые рестораны общепита "Вкусно и точка" начали свою работу в Москве и Московской области. Официальный аккаунт "Макдональдс в России" анонсировал открытие 5 новых кафе в Северной столице 13 июня. Однако открытие так и не состоялось.

Ранее новый McDonald"s в России решили назвать "Вкусно — и точка". Сегодня в Москве и Подмосковье откроется 15 точек.

Фото: Piter.tv