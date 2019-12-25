Новый McDonald's в России решили назвать "Вкусно — и точка"

Сегодня в Москве и Подмосковье откроется 15 точек.

Стало известно новое название McDonald"s в России. Сеть решили назвать "Вкусно — и точка". Об этом сообщили в ТАСС.

Я рад представить наше новое название — "Вкусно — и точка" Олег Пароев, генеральный директор сети

Уже сегодня, 12 июня, в Москве и Подмосковье откроется 15 точек обновленного ресторана, включая флагманский McDonald"s на Пушкинской площади.

Отметим, что "Макдоналдс" в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга будут работать до 2023 года. Сейчас в Петербурге продолжают работу четыре ресторана быстрого питания: в Пулково, на Московском, Балтийском, Финляндском вокзалах. Покупателем бизнеса стал предприниматель Александр Говор.

Остальные рестораны сейчас закрыты и откроются под новым брендом.

Ранее на Piter.tv: обновленные рестораны "Макдоналдс" откроются в России в течение двух месяцев.

Фото: pexels