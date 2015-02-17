Стало известно, когда откроется новый "Макдоналдс"

Обновленные рестораны "Макдоналдс" откроются в России в течение двух месяцев. Об этом сообщил новый руководитель сети Александр Говор в эфире телеканала "Россия 24".
По словам предпринимателя, уже на предстоящей неделе в Москве и Подмосковье начнут принимать первых посетителей в 50 ресторанах.
Каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов.
Александр Говор, бизнесмен
Ранее на Piter.tv: привычный "Макдоналдс" в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга будут работать до 2023 года.
Фото: Piter.tv
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