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Стало известно, когда откроется новый "Макдоналдс"
Сегодня, 20:30
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Стало известно, когда откроется новый "Макдоналдс"

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За два месяца руководитель сети планирует открыть 850 точек.

Обновленные рестораны "Макдоналдс" откроются в России в течение двух месяцев. Об этом сообщил новый руководитель сети Александр Говор в эфире телеканала "Россия 24". 

По словам предпринимателя, уже на предстоящей  неделе в Москве и Подмосковье начнут принимать первых посетителей в 50 ресторанах. 

Каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов. 

Александр Говор, бизнесмен

Ранее на Piter.tv: привычный "Макдоналдс" в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга будут работать до 2023 года.

Фото: Piter.tv

Теги: быстрое питание, еда, замещение, макдоналдс, открытие ресторанов, санкции, фастфуд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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