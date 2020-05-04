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"Макдоналдс" в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга будут работать до 2023 года
Сегодня, 10:54
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Макдоналдс" в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга будут работать до 2023 года

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В Северной столице открыты 4 ресторана. Со всех остальных уже начали демонтировать вывески.

Рестораны McDonald"s на вокзалах и в аэропортах Москвы и Петербурга продолжат работу по франшизе до 2023 года. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник, близкий к компании-франчайзи.

По информации источника, у "Росинтера" уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. Оно было заключено в 2012 году. 

Напомним, что сейчас в Петербурге продолжают работу четыре ресторана быстрого питания: в Пулково, на Московском, Балтийском, Финляндском вокзалах. 

Остальные рестораны сейчас закрыты и откроются под новым брендом. Точное название еще не известно. Покупателем бизнеса стал предприниматель Александр Говор. 

Фото: Piter.tv

Теги: макдональдс, рестораны быстрого питания, франшиза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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