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McDonald’s временно закрывается в России
Сегодня, 21:49
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McDonald’s временно закрывается в России

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Сотрудникам продолжат выплачивать заработную плату.

В связи с ситуацией на Украине сеть ресторанов быстрого питания McDonald"s закрывает торговые точки в России. Об этом заявил в Washington Post. Кроме того, 100 ресторанов компании перестали работать на Украине. 

Сотрудникам продолжат выплачивать заработную плату. Сейчас в России на McDonald"s работают 62 тыс. жителей страны. 

На данный момент дата открытия ресторанов в РФ неизвестна. Исполнительный директор корпорации Крис Кемпчински предположил, что компанию ждет удар по доходам из-за временного прекращения сотрудничества. 

Ранее на Piter.tv: компания Ferrari прекратила сотрудничество с Россией.

Фото: Pexels

Теги: mcdonald s, бизнес, закрылись рестораны, кафе, общепит, рестораны быстрого питания, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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