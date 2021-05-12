McDonald’s временно закрывается в России

Сотрудникам продолжат выплачивать заработную плату.

В связи с ситуацией на Украине сеть ресторанов быстрого питания McDonald"s закрывает торговые точки в России. Об этом заявил в Washington Post. Кроме того, 100 ресторанов компании перестали работать на Украине.

Сотрудникам продолжат выплачивать заработную плату. Сейчас в России на McDonald"s работают 62 тыс. жителей страны.

На данный момент дата открытия ресторанов в РФ неизвестна. Исполнительный директор корпорации Крис Кемпчински предположил, что компанию ждет удар по доходам из-за временного прекращения сотрудничества.

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