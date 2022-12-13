Фильм выйдет в свет 10 марта.

Вышел первый трейлер хоррора "Крик 6" с Дженной Ортегой и Хайден Панеттьери. Официальный релиз картины запланирован на 10 марта 2023 года. Постановщиками новой части франшизы выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. В ленте зрители увидят многих персонажей, которые были в предыдущем проекте. Исключением станет Сидни Прескотт, которую много лет играла Нив Кэмпбелл. По сюжету шестого фильма, четверо выживших после убийств решаются покинуть Вудсборо, чтобы начать жить в Нью-Йорке. Однако за своими жертвами и там продолжает охоту маньяк Призрачное лицо. Основные роли достались Мелиссе Баррере ("Призраки прошлого"), Дженне Ортеге ("Уэнсдей"), Кортни Кокс ("Друзья"), Джасмин Савой Браун ("Шершни") и Мэйсон Гудинг ("Вышка").

Paradox Interactive показала трейлер нового сюжетного расширения для Stellaris.

Фото и видео: YouTube / Paramount Pictures