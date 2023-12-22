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Вышей геймплейный трейлер экшена SteamWorld Heist 2

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Премьера игры состоится 8 августа.

Авторы экшена SteamWorld Heist 2 представили геймплейный трейлер грядущей новинки. Игра будет доступна пользователям PC, PlayStation, Xbox и Switch.

В опубликованном видео разработчики показали ключевые особенности проекта. Игрокам будет доступна боевая система с рикошетящими пулями и свыше 150 видов снаряжения. На прохождение игры уйдет порядка 35 часов. Премьера SteamWorld Heist 2 состоится 8 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер игры "Бессмертный. Сказки Старой Руси".

Видео: YouTube / Gematsu

Теги: steamworld heist 2, геймплей, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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