Paradox Interactive показала трейлер нового сюжетного расширения для Stellaris

Точной даты выхода проекта еще нет.

Компания Paradox Interactive, которая отвечает за разработку и выпуск показала трейлер своего нового сюжетного расширения для космической 4X-стратегии Stellaris. Известно, что дополнительный контент First Contact предложит пользователям альтернативные варианты происхождения и механики геймплея, который отражает первое прибытие инопланетных гостей. Создатели проекта уточнили, что намерены делать акцент на таком повествовании, при котором будут презентованы две точки зрения. Речь идет о позиции высокотехнологичных рас, прибывших на ещё одну планету, и менее развитых цивилизаций, для которых исследование космического пространства все ещё недоступно. Варианты происхождения "Расплата" и "Разорванные оковы" в результате отразят противостояние империй против гнета "Минамар-Спешалайзд-Индастриз". Авторы заметили, что "Страх темноты" будет балансировать между "паранойей и разумной осторожностью". Разработчики внедрили в игру дипломатические методы и маскировку.

Вышел кинематографичный трейлер игры Hogwarts Legacy.

Фото и видео: YouTube / Paradox Interactive