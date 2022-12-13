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Вышел кинематографичный трейлер игры Hogwarts Legacy

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Игра выйдет для PC, PlayStation 5 и Xbox Series 10 февраля

Авторы Hogwarts Legacy представили кинематографический трейлер игры, события которой будут происходить во вселенной Гарри Поттера.

На опубликованных кадрах показан полет совы, которая доставляет письмо и пролетает над школой Хогвартс. Создатели показали ряд вутриигровых активностей и событий. В их числе будут схватка с большими пауками в Запретном лесу, а также битва с драконом.

Игра Hogwarts Legacy выйдет для PC, PlayStation 5 и Xbox Series 10 февраля. Версия для консолей прошлого поколения будет доступна 4 апреля.

Ранее Ubisoft представила анонсирующий трейлер консольной версии Anno 1800.

Видео: YouTube / Hogwarts Legacy

Теги: hogwarts legacy, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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