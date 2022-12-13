Релиз игры для консолей состоится 16 марта 2023 года.

Компания Ubisoft представила анонсирующий трейлер консольной версии Anno 1800.

Стратегия будет доступна для пользователей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ее выпустят для продажи в двух изданиях: стандартном и Digital Deluxe.

Игра предлагает возглавить промышленную революцию на заре индустриальной эпохи в XIX веке. Ранее она была доступна только для пользователей ПК. Ее релиз для консолей состоится 16 марта 2023 года.

Ранее мы сообщали, что опубликован трейлер Oblivion на движке Skyrim

Видео: YouTube / Ubisoft