Опубликован трейлер Oblivion на движке Skyrim

Игра может выйти в 2025 году.

Командой Skyblivion публикован трейлер нового мода для Oblivion, созданного на движке Skyrim. В ролике продемонстрирован новый игровой контент, механики боя, верховую езду и игровой процесс, включая внутреннюю обстановку портала Обливиона, а также Темного братства. Также разработчики указали клиентам на срок, в который стоит ожидать релиз проекта. Речь идет о годе выпуска - заявлен как 2025 год. Авторы упомянули в видео о том, что процесс создания можно ускорить в том случае, если они получат больше добровольцев. Они объяснили, что игроки могут стать волонтерами и помогать в 3D-моделировании, построении навигационной сетки, квестах, дизайнах уровней и других задачах. При этом пока что специалисты не ищут и не нуждаются в тестировщиках, музыкантах, видеоредакторах или актеров озвучки.

Напомним, что Skyblivion представляет из себя проект, целью которого является перенос всей вселенной игры The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim. Работами авторы занимаются еще с 2012 году, и с тех пор его разработка продолжается.

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Фото и видео: YouTube / Rebelzize