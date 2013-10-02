Конфуз и точка: обновленный McDonalds не открылся в Петербурге 13 июня

Хроники импортозамещения по-петербургски.

Обещанное открытие 5 точек бывшей сети ресторанов McDonalds (ныне - "Вкусно и точка") так и не открылись в Петербурге 13 июня, вопреки обещаниям. Об этом сообщают журналисты издания "Петербургский дневник". По их информации, причиной конфуза стали проблемы с логистикой и менеджментом у новых, российских владельцев сети. При этом официальные представители сети никак не комментируют случившееся.

Напомним, что еще накануне первые рестораны общепита "Вкусно и точка" начали свою работу в Москве и Московской области. Официальный аккаунт "Макдональдс в России" анонсировал открытие 5 новых кафе в Северной столице 13 июня. В частности, ожидалось, что в этот день откроют двери "маки" на Среднем проспекте Васильевского острова, Каменноостровском проспекте, большой Морской улице, Московском проспекте, пересечении Невского и Рубинштейна.

Это не первый конфуз в истории обновленной сети общепита. Ранее в Интернете высмеяли логотип и фирменный стиль компании, в частности.