Пассажиры рейса Air Serbia третий день не могут попасть в Петербург из-за поломки в Хельсинки

Самолёт дважды разворачивали из-за закрытого Пулково, а после посадки в Финляндии у него отказали двигатель и шасси.

Пассажиры рейса Air Serbia JU 4124, вылетевшего из Белграда 26 марта, уже третий день не могут добраться до Санкт-Петербурга. Из-за ограничений в аэропорту Пулково борт дважды разворачивали, а после вынужденной посадки в Хельсинки у него обнаружились технические неисправности. Сейчас самолёт остаётся в столице Финляндии, время вылета неизвестно, сообщает "Фонтанка".

Первая попытка приземлиться в Петербурге закончилась ничем ещё 26 марта. Борт вылетел из Белграда в 22:55, сделал четыре круга в ожидании открытия Пулково, но аэропорт из-за атак беспилотников не принимал рейсы. Пилоты приняли решение вернуться обратно, пассажиров на ночь разместили в гостинице.

На следующую ночь, 27 марта, история повторилась. Самолёт снова вылетел, но вновь не смог сесть в Пулково. На этот раз топлива для возвращения в Белград не хватило, и экипаж ушёл на запасной аэродром в Хельсинки. Там возникли новые сложности: три компании отказались заправлять лайнер.

Когда одна из них всё же согласилась, финские службы безопасности потребовали немедленно вылетать обратно в Белград из-за открытой двери самолёта. Однако при попытке взлёта произошло ЧП: судно резко затормозило и развернулось на 180 градусов прямо на взлётной полосе. Командир объявил о технических неполадках – проблемах с двигателем и шасси. По данным финской пограничной службы, один из двух самолётов Air Serbia, направлявшихся в Петербург, действительно остался в Хельсинки по технической причине.

Никто из находившихся на борту не пострадал. В аэропорту Хельсинки-Вантаа пассажирам предоставляют питание и воду, для них привезли матрасы. Некоторым людям, испугавшимся после экстренного торможения, помогают психологи. На борту находилось чуть более ста человек, в том числе дети и беременные женщины.

В петербургском аэропорту Пулково пояснили, что рейс Белград – Санкт-Петербург отменён по решению самой авиакомпании. В настоящий момент власти Финляндии решают, каким образом вернуть путешественников – в Петербург или обратно в Белград. По неофициальным данным, на 28 марта планировалось организовать эвакуационный борт в Северную столицу.

