Победитель торгов памятника должен будет провести все необходимые восстановительные работы.

Стало известно, что на Васильевском острове дом Брюллова восстановят по городской программе "Рубль за метр". Об этом рассказали в птяницу,17 июня, в комитете имущественных отношений города.

На сегодняшний день объявили аукцион на право аренды объекта культурного наследия на Кадетской линии. По планам, договор заключат на 49 лет. Победитель торгов памятника должен будет провести все необходимые восстановительные работы. После завершения ремонта он сможет использовать Дом Брюллова, ежемесячно платя всего лишь по рублю за квадратный метр.

Заявки принимаются до 15 июля, торги назначены на 20 июля этого года.

Ранее мы сообщали, что в сентябре завершится капитальный ремонт Дома Пеля на Литейном. Отмечается, что технологические работы ведутся на стыке капремонта и реставрации. Так, балясины для балконов делают в мастерских по индивидуальным чертежам, ориентируясь на исторические данные.

Фото: citywalls

