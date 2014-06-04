В сентябре завершится капитальный ремонт Дома Пеля на Литейном

Отмечается, что технологические работы ведутся на стыке капремонта и реставрации. Так, балясины для балконов делают в мастерских по индивидуальным чертежам, ориентируясь на исторические данные.

Стало известно, что в сентябре завершится капитальный ремонт в историческом доме Пеля на Литейном проспекте, 46. Об этом рассказали в четверг, 16 июня, в пресс-службе жилищного комитета.

Ремонт ведется по заказу Фонда капитального ремонта. Как отмечают в Смольном, всего за это время обновят 29 балконов. Отмечается, что технологические работы ведутся на стыке капремонта и реставрации. Так, балясины для балконов делают в мастерских по индивидуальным чертежам, ориентируясь на исторические данные. Кроме этого, состав материала для балясин и декоративных элементов проходит тщательный отбор – необходимо, чтобы он совпадал с оригинальным. Все это происходит под контролем КГИОП.

В 1859 г. владельцем дома с садом стал арх. Александр Христофорович Пель, не без выгоды обменявший на него соседний дом № 44. Именно при А. Пеле в доме № 46 была проведена реконструкция, перестроена оранжерея, а в 1870-х гг. появились двухэтажные жилые пристройки.

По заказу владельцев арх. Александр Хренов создал на месте флигелей два мощных пятиэтажных корпуса. В их оформлении он использовал элементы архитектуры и декора эпохи Возрождения. В том же стиле был оформлен и внутренний фасад дома Пеля. Одновременно или чуть раньше устроили трёхарочный вход во двор, а между двумя новыми корпусами разбили сад, ныне прямоугольной формы, но первоначально - овальный, с фонтаном в центре. В обнесённом кованой оградкой саду росли ивы. Поэтому на плитке, которой выстлан вход во двор, можно заметить стилизованные изображения ивовых листочков.

Фото: citywalls, Piter.tv

