Видео: как выглядят Александровские ворота после реставрации

Полностью работы должны завершиться в начале 2023 года. Сейчас идет восстановление благоустройства.

Александровский ворота на Ржевке освободились от забора. На это обратили внимание местные жители. Piter.tv побывал на месте, чтобы оценить, как преобразился объект культурного наследия во время реставрации.

В 2019 году объект на улице Химиков, 20, литера А, сооружение 1, был отдан в аренду ОАО "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)" по программе "Аренда памятника за 1 рубль". Тогда он находился в плачевном состоянии. Компания обязалась восстановить ворота, за что получила возможность арендовать их по низкой цене. Во время восстановительных работ — за 6300 рублей в месяц, а затем за 1 рубль за каждый квадратный метр.

Фото: архив Piter.tv

По словам очевидцев, "Водоканал" закончил работы по подведению коммуникаций. Теперь, как убедился Piter.tv, вокруг памятника идет восстановление благоустройства. Судя по информации на паспорте объекта, работы продлятся до I квартала 2023 года. Уже сейчас жители Ржевки стали задумываться о том, как в дальнейшем будут использоваться ворота. Среди петербуржцев начала распространяться информация о том, что якобы объект будут использовать для расположения закусочной или рюмочной. Поверить в это сложно, но все же такую информацию услышала жительница от работника подрядчика.

А вчера неожиданно удалось услышать от сотрудника подрядной организации:

- По словам представителя собственника, пока в планах закусочная, а точнее - рюмочная.

- Не может быть.

- Я сам очень огорчился. Здесь 3 века назад начиналась история Охтинских Пороховых заводов, и наверное должна бы быть какая-то связь ворот с историей... рассказала Наталья в группе "Новая Старая Ржевка" в "ВКонтакте".

После этого Piter.tv обратился за комментарием в администрацию Красногвардейского района. Там сообщили, что арендаторы пока сами не знают, как будут использовать отреставрированную постройку, но рюмочной и "всяких других подобных" заведений там не будет. Время на "подумать" еще есть, так как работы продолжаются.

Полностью объект носит название "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов". Они были построены в 1805 году после пожара при взрыве пороха на Охтинском пороховом заводе.

Видео и фото: Анна Бондаренко для Piter.tv