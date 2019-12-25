В Петербурге отремонтировали первый объект в рамках программы "Рубль за метр"

Речь идёт о здании библиотеки Колобовых по адресу Большая Зеленина улица, 43.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге отремонтировали первое здание по программе "Рубль за метр". Об этом сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Так, первым объектом для реализации соответствующей программы стала библиотека Колобовых по адресу Большая Зеленина улица, 43. Согласно условиям конкурса, арендатору необходимо в течение семи лет провести ремонтно-реставрационные работы. Только после этого он получит право платить за аренду 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

Отмечается, что подрядчик восстановил оригинальную терразитовую штукатурку, лепной декор и комплексную отделкау вестибюля.

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Фото: пресс-служба КГИОП