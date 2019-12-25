Петербургским чиновникам в 2021 году проиндексируют зарплаты

Изначально в Смольном собирались оставить тот же коэффициент в целях экономии.

Петербургский комитет по социальной политике опубликовал распоряжение об индексации в следующем году оклада госслужащих. Документ появился на сайте Смольного 17 ноября.

Согласно распоряжению, Городской информационно-расчетный центр автоматически проведет индексацию выплат, перечисленных в законах о губернаторе Петербурга, обеспечении семьи умершего депутата ЗакСа или члена городского правительства, о гарантиях для лиц, замещающих госдолжности. С 1 января 2021 года начнутся назначения комитетом выплат с учетом расчетной единицы в 1465 рублей. Ранее финансовый блок Смольного собирался сохранять действующий коэффициент в 1410 рублей в следующем году в целях экономии, однако сумма изменилась. Причины этого пока неизвестны.

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Фото: Piter.TV