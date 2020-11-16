Сотрудница петербургского муниципалитета записала песню о начальнике

Певица рассказала, что написала свой хит за 10 минут в самолете.

Сотрудница муниципального образования "Лиговка-Ямская" Наталья Калинина посвятила песню начальнику, главе МО Вадиму Войтановскому. Видеоклип опубликовал на своей странице "ВКонтакте" руководитель аппарата муниципального совета МО Виктор Перов.

"Очень замечательная песня талантливого автора и исполнителя. Мой респект Наталье Калининой и Вадиму Войтановскому", - написал чиновник в посте.

Певица рассказала, что написала свой хит за 10 минут в самолете. В клипе Калинина признается Войтановскому в любви и публикует совместные фотографии с главой МО.

"Войтановский, Войтановский, я люблю тебя чертовски. Вадим, какой же ты крутой, мне очень хорошо с тобой", - гласят строки припева.

Стоит отметить, что творчество девушки уже не в первый раз появляется в новостной повестке. В мае на странице муниципалитета были опубликованы стихи поэтессы, посвященные дню рождения Петербурга.

Ранее Роскосмос опубликовал на официальном сайте песни о космосе на слова Рогозина.

Видео: ВКонтакте / Виктор Перов