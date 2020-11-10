Роскосмос опубликовал на официальном сайте песни о космосе на слова Рогозина

Клипы на песни доступны на YouTube.

Роскосмос опубликовал на официальном сайте песни о космосе на слова главы госкорпорации Дмитрий Рогозина и его жены Татьяны.

Раздел "Песни о космосе" содержит несколько композиций — среди них есть и те, слова к которым написал Дмитрий Рогозин. Он автор стихов к следующим композициям: "Над Россией", которую исполняет солист группы "Любэ" Николай Расторгуев; "Рвем небо мы в клочья" в исполнении Дениса Майданова, "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе", "Не стреляй!". Песню на стихи Татьяны Рогозиной "Время-вечность" исполняет Александр Маршал.

Клипы на песни доступны на YouTube.

Ранее мы писали, что SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения.

Видео: Youtube/Rogozin Dmitry