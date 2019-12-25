SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения

SpaceX бизнесмена Илона Маска запустила навигационный спутник третьего поколения. На сайте американской компании велась прямая трансляция события. Известно, что на орбиту Земли аппарат с GPS доставила ракета-носитель Falcon 9.
Ракета запущена с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Позже экспертам удалось вернуть на планету первую ступень ракеты-носителя. Она приземлилась на плавучую платформу, расположенную в Атлантическом океане. Напомним, что такое решение компании позволяет удешевлять стоимость пусков космических аппаратов.
Напомним, что в группировку спутников GPS от США входит более 30 аппаратов. Первый аппарат третьего поколения был отправлен на орбиту Земли в декабре 2018 года.
Рогозин рассказал о конкуренции с Маском на рынке США.
Фото: SpaceX
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