Машина приблизилась на минимальное расстояние к красной планете.

Tesla Roadster Илона Маска пролетел рядом с Марсом. Об этом рассказал американский специалист по вопросам космонавтики Джонатан МакДауэлл. Эксперт напомнил, что электромобиль был запущен в космос основателем компании SpaceX в феврале 2018 года при помощи ракеты-носителя Falcon-Heavy. На данный момент он находится в 7 млн километров от красной планеты.

Сейчас машина вместе с манекеном-водителем движется по о гелиоцентрической орбите - вокруг Солнца. Транспортное средство прикреплено ко второй ступени ракеты. В собственном аккаунте в Twitter МакДауэлл заявил, что к 09:25 часов по московскому времени "Тесла" была замечена в 7,4 млн км от Марса. Это наименьшее расстояние, на которое объект мог приблизиться к планете.

Телескопы "Роскосмоса" не могут увидеть запущенный в космос Tesla Roadster.

Фото: Instagram/SpaceX