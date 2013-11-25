Застройщики изучили опыт цифровизации строительства в Петербурге

Участники Урбан-тура побывали на объектах холдинга Svetlana Park и "Панорама Парк Сосновка".

В конце прошлого месяца, 28 ноября, в Петербурге состоялось просветительское мероприятие для крупнейших застройщиков страны − Урбан-тур. Организатором выступил единый ресурс застройщиков, а также девелопер Setl Group, который поделился своим опытом создания цифровой экосистемы. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Участники Урбан-тура побывали на объектах холдинга Svetlana Park и "Панорама Парк Сосновка". Специалисты по информационным технологиям презентовали застройщикам свой собственный подход к цифровизации строительства − от подбора земельного участка до эксплуатации жилых домов. В частности, строителям представили проект цифровизации управления строительством последних очередей "Панорама Парк Сосновка" и мобильное приложение "Технадзор Pro", осуществляющее контроль за работами.



На объекте ЖК Svetlana Park была продемонстрирована система умного дома Setlhome. Разработка создана специально для жителей: она работает через мобильное приложение. В неё входит система автоматического сбора данных счетчиков, онлайн-коммуникация с управляющей компанией и система внутренних датчиков в квартирах, а также "умные двери" в подъездах, "умные лифты".

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Фото: Pxhere