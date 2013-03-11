В Петербурге проведена пилотная сделка по оформлению IT-ипотеки онлайн

Клиент получил кредит под выгодную ставку в 4%.

Строительная компания "КВС" и Сбербанк успешно провели первую онлайн-сделку по оформлению IT-ипотеки. Счастливым обладателем новой квартиры в жилом комплексе исторического Петродворцового района стал молодой житель Мурманска. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Клиент получил кредит под выгодную ставку в 4%. Примечательно, что в рамках сделки он смог оформить право собственности и провести оплату без необходимости посещения офисов банка и Росреестра. Все операции были совершены в удалённом режиме благодаря сервисам "Электронная регистрация" и "Безопасный расчет".

Важно отметить, что максимальная сумма кредита по программе IT-ипотеки составляет 15 млн рублей для объектов недвижимости в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области и 10 млн рублей − для других территорий. Первоначальный взнос составляет не менее 20%, а максимальный срок погашения кредита − 30 лет.

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Фото: портал "Строительный Петербург"