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В Песочном построят общежитие на 111 квартир для сотрудников онкологической больницы
Сегодня, 16:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Песочном построят общежитие на 111 квартир для сотрудников онкологической больницы

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Проектом предусматривается строительство восьмиэтажного общежития.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик общежития для сотрудников онкологической больницы по адресу: поселок Песочный, Ленинградская улица, участок 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектом предусматривается строительство восьмиэтажного общежития, рассчитанного на 111 квартир. Здание вписано в существующую структуру больничного комплекса. Фасадная штукатурка окрашена в традиционные цвета Петербурга.

Также КГА показал, как будет выглядеть ЖК на улице Тамбасова.

Фото: КГА

Теги: общежитие, онкологическая больница, песочное
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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