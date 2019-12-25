В Песочном построят общежитие на 111 квартир для сотрудников онкологической больницы

Проектом предусматривается строительство восьмиэтажного общежития.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик общежития для сотрудников онкологической больницы по адресу: поселок Песочный, Ленинградская улица, участок 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектом предусматривается строительство восьмиэтажного общежития, рассчитанного на 111 квартир. Здание вписано в существующую структуру больничного комплекса. Фасадная штукатурка окрашена в традиционные цвета Петербурга.

Также КГА показал, как будет выглядеть ЖК на улице Тамбасова.

Фото: КГА