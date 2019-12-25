КГА показал, как будет выглядеть ЖК на улице Тамбасова

Основная цветовая гамма мягкая, сдержанная, теплых кофейных и серых оттенков.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса на улице Тамбасова в Красносельском районе.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", здания комплекса объединены в единый архитектурный ансамбль с помощью материала и общих архитектурных приемов. Отделка стен выполнена керамогранитом разных цветов и штукатурки. Контрастные элементы, вертикали витражей, остекления балконов и лоджий, а также, чередование темного и светлого решения отделки, задают ритмический рисунок фасада, делают его динамичным. Основная цветовая гамма мягкая, сдержанная, теплых кофейных и серых оттенков.

Также петербуржцам показали облик будущего ЖК в районе "Юнтолово".

Фото: КГА