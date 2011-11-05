Представлен облик нового ЖК в районе "Юнтолово"

Облик разрабатывался исходя из окружающей застройкой кварталов.

Комитет по градостроительству и архитектуре представил облик жилого комплекса с объектами обслуживания населения (Квартал 10) в районе "Юнтолово". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Принятые объемно-планировочные решения являются продолжением концепции комплексного освоения территории района "Юнтолово" и разрабатывались совместно с окружающей застройкой кварталов.

Фасады жилых корпусов вдоль проектируемых проездов и набережных выполнены из керамического гранита светло-серых и белых оттенков. Первые два этажа десятиэтажных секций выполнены из клинкерной плитки, что визуально выделяет зону коммерческих помещений на 1 этаже.

Также КГА показал облик школы на 825 мест на Васильевском острове.

Фото: КГА