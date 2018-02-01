КГА показал облик школы на 825 мест на Васильевском острове

Школа появится по адресу: Средний пр. В.О., дом 77, литера Ф.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик школы в Василеостровском районе по адресу: Средний пр. В.О., дом 77, литера Ф. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектом предусматривается новое строительство объекта начального и среднего общего образования на 825 мест. На территории также предполагается размещение площадки для проведения общешкольных мероприятий; площадки для отдыха и игр учащихся; физкультурно-спортивная зона.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что в Северной столицы с учетом капремонта вводится рекордное количество школ и детских садов.

Фото: КГА