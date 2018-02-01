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КГА показал облик школы на 825 мест на Васильевском острове
Сегодня, 15:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

КГА показал облик школы на 825 мест на Васильевском острове

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Школа появится по адресу: Средний пр. В.О., дом 77, литера Ф.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик школы в Василеостровском районе по адресу: Средний пр. В.О., дом 77, литера Ф. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектом предусматривается новое строительство объекта начального и среднего общего образования на 825 мест. На территории также предполагается размещение площадки для проведения общешкольных мероприятий; площадки для отдыха и игр учащихся; физкультурно-спортивная зона.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что в Северной столицы с учетом капремонта вводится рекордное количество школ и детских садов.

Фото: КГА

Теги: васильевский остров, кга, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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