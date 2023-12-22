Аренда складов в Петербурге подорожала на 50% за год

В 2023 году средняя арендная ставка увеличилась с 5 750 рублей за кв.м в год до 8 650 рублей за кв.м в год.

По итогам 2023 года доля свободных площадей на рынке складской недвижимости Петербурга и Ленобласти снизилась до 0,4%, что составляет 19 тыс.кв.м. Об этом свидетельствуют данные компании NF Group.

Тем временем, на строящихся объектах уже законтрактовано 77% складских площадей, а остальные находятся на стадии обсуждения контракта. В течение 2023 года в сегменте складов было заключено суммарно сделок на 969,7 тыс.кв.м, что почти в три раза больше, чем в 2022 году. Из них 82% приходится на первичный рынок.

Компании, связанные с электронной коммерцией, остаются основными двигателями рынка. Крупнейшие проекты по строительству объектов с арендой "под ключ" находятся в Порошкино (117,5 тыс.кв.м), Янино (117,5 тыс.кв.м) и Колпино (105 тыс.кв.м).

В 2023 году средняя арендная ставка увеличилась с 5 750 рублей за кв.м в год до 8 650 рублей за кв.м в год. Продвижение отложенного спроса, нехватка доступных площадей для аренды в существующих объектах и рост стоимости заемного финансирования способствовали этому росту. На данный момент нет предпосылок для изменения установившихся тенденций на складском рынке Петербургской агломерации в 2024 году.

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