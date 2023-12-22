Wildberries взял в аренду новый склад в Шушарах

Сделка уже закрыта: площадь объекта составляет 27,9 тыс.кв.м.

Wildberries арендовал около 30 тыс. кв.м. в логистическом парке "PNK Парк Шушары - 3" в Санкт-Петербурге у ритейлера "ВсеИнструменты.ру". Об этом сообщили "Ведомости" и "Коммерсант" со ссылкой на консультантов.

Сделка уже закрыта: площадь объекта составляет 27,9 тыс.кв.м. Склад "ВсеИнструменты.ру" планируется открыть весной. Запуск проекта потребовал инвестиций более чем в 4 млрд рублей.



Также, по информации "КоммерсантЪ", Wildberries арендовал 9,5 тыс. кв.м. на складе сети продуктов "Лента" на Московском шоссе. Консультанты оценивают расходы Wildberries на эти два новых склада в размере 360-400 млн рублей ежегодно.

Ранее мы сообщили о том, что в СК опровергли задержание сотрудника склада Wildberries.

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