В СК опровергли задержание сотрудника склада Wildberries

По данным ведомства, подозреваемых в поджоге нет.

В Telegram-каналах появились сообщения о задержании сотрудника компании Wildberries, который признался в поджоге склада. Предполагалось, что молодой человек объяснил свой поступок низкой зарплатой. В течение недели ему было насчитано 20 тыс. рублей штрафов. Однако по данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу заявили, что никакого задержания не было.

Напомним, что пожар произошел 13 января. Огонь охватил огромное здание площадью 70 тыс.кв.м. В тот день никто не пострадал, все люди успели эвакуироваться. Wildberries проводит своё расследование и ищет виновных в этой ситуации.

Недавно гендиректор компании Татьяна Бакальчук представила свои показания. В настоящее время компания выплачивает компенсации продавцам, товары которых сгорели на складе в Шушарах.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург