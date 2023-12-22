Задержан подозреваемый в поджоге склада Wildberries

Сотрудник маркетплейса был недоволен штрафной политикой компании и утверждал, что из-за неё он потерял 20 тыс. рублей за неделю.

В Петербурге полиция задержала сотрудника компании Wildberries, который признался в поджоге склада маркетплейса в Шушарах. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Предполагается, что 21-летний молодой человек угрожал поджечь склад в Петербурге и затем спокойно признался в этом в общем чате. Его дом был обыскан полицией.

Сотрудник маркетплейса был недоволен штрафной политикой компании и утверждал, что из-за неё он потерял 20 тыс. рублей за неделю. В связи с этим он и отправил в общий чат сообщения с угрозами поджечь склад.

Сообщения из чата быстро разошлись по Интернету, и затем сотрудник удалил свой аккаунт в мессенджере. Но это не помогло ему избежать ответственности. Полиция нашла молодого человека и доставила его в участок. Пока его алиби на день пожара не было подтверждено.

Ранее мы сообщили о том, что гендиректор Wildberries Бакальчук дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах.

Фото: Telegram / Пушкинский район СПб