Гендиректор Wildberries Бакальчук дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах

Основательница маркетплейса отметила, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Главном следственном управлении Следственного комитета по Петербургу после пожара на складе в Шушарах. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Основательница маркетплейса отметила, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего. Сотрудники компании оказывают всяческое содействие правоохранителям.

22-23 января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Она дала развернутые показания в Следственном комитете в Санкт-Петербурге и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию. Пресс-служба Wildberries

Напомним, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе. В Минпромторге посчитали странным факт работы сгоревшего склада Wildberries.

Ранее мы писали, что Wildberries восстановила половину заказов пользователей со склада в Шушарах. 80% из них уже выданы покупателям или готовы к выдаче.

Фото: Telegram / Пушкинский район СПб