Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе в Шушарах

Напомним, что площадь возгорания составила 70 тыс. "квадратов".

По факту мощного пожара, который произошел в субботу, 13 января, в складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 14 января.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербург О. В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего. Пресс-служба СК РФ

Напомним, что площадь возгорания составила 70 тыс. "квадратов". Ущерб от пожара эксперты оценили в более чем 10 млрд рублей. По предварительным данным, здание охватил огонь из-за неисправности проводки.

Ранее на Piter.TV: появилось видео эвакуации со склада Wildberries.

Видео: Telegram / 112