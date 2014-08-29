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Для строительства ШМСД снесут автосервис на Дальневосточном проспекте
Вчера, 23:41
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Для строительства ШМСД снесут автосервис на Дальневосточном проспекте

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К сносу приступил городской ККИ.

На Дальневосточном проспекте освобождают территорию для строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом 17 июля рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга. 

Ведомство совместно с подведомственным СПб ГКУ "ЦПЭИГИ" приступило к освобождению земельного участка от нестационарного объекта – автосервиса. Этот необходимо для реализации масштабного проекта по строительству ШМСД. 

Напомним, проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, и станет ключевым элементом транспортной системы города, определяя его облик на ближайшие десятилетия. 

Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: ради строительства улицы в Стрельне снесут незаконный автосервис.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Теги: дальневосточный проспект, комитет по контролю за имуществом, широтная магистраль скоростного движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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