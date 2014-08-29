Для строительства ШМСД снесут автосервис на Дальневосточном проспекте

К сносу приступил городской ККИ.

На Дальневосточном проспекте освобождают территорию для строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом 17 июля рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга.

Ведомство совместно с подведомственным СПб ГКУ "ЦПЭИГИ" приступило к освобождению земельного участка от нестационарного объекта – автосервиса. Этот необходимо для реализации масштабного проекта по строительству ШМСД.

Напомним, проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, и станет ключевым элементом транспортной системы города, определяя его облик на ближайшие десятилетия. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: ради строительства улицы в Стрельне снесут незаконный автосервис.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга