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Ради строительства улицы в Стрельне снесут незаконный автосервис
Сегодня, 22:18
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Ради строительства улицы в Стрельне снесут незаконный автосервис

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Несмотря на требования ведомства, землепользователь не освободил участок добровольно.

В Стрельне освобождают землю для строительства новой улицы и трамвайной линии. В частности, стартовал демонтаж автосервиса, который занимал 300 "квадратов" городской земли. Об этом 15 июля рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга. 

Решение принято в связи с реализацией важного проекта по развитию транспортной инфраструктуры. Ранее участок был предоставлен в аренду под павильон автосервиса, однако договор расторгли после принятия постановления городского правительства о строительстве новой транспортной магистрали. Несмотря на требования ведомства, землепользователь не освободил участок добровольно. 

Сейчас территория освобождается для реализации проекта, который позволит улучшить транспортную доступность Стрельны и сделать жизнь жителей комфортнее.

Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: на Пулковском шоссе в Петербурге появится еще одна развязка.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Теги: автосервис, комитет по контролю за имуществом, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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