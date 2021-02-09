На Пулковском шоссе в Петербурге появится еще одна развязка

Строительство пройдет в 2026-2029 годах.

На пересечении Пулковского шоссе и Порховской улицы в Петербурге построят двухуровневую развязку. Соответствующее постановление городского правительства появилось на сайте Смольного, в настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

На строительство развязки петербургские власти намерены потратить 5,1 млрд рублей. В этом году на работы запланировано 80 млн рублей, в следующем – 433 млн рублей, в 2026-м – 500 млн рублей, в 2027-м – 4,1 млрд рублей.

Строительство пройдет в 2026-2029 годах.

Ранее мы рассказывали о том, что бюджет на строительство магистрали М-32 на севере Петербурга увеличат 29,26%. Контракт ГКУ "Дирекция транспортного строительства" заключило с АО "ВАД".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)