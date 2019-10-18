Стоимость строительства магистрали М-32 в Петербурге выросла на 5 млрд рублей

Контракт ГКУ "Дирекция транспортного строительства" заключило с АО "ВАД".

Бюджет на строительство магистрали М-32 на севере Петербурга увеличат 29,26%. Соответствующий документ разместили накануне на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту постановления городского правительства, изначально на строительство трассы планировали выделить 18,5 млрд рублей. Контракт ГКУ "Дирекция транспортного строительства" заключило с АО "ВАД". В 2023 году стоимость повысили до 22,1 млрд рублей, рост цены в настоящее время составит до 23,8 млрд рублей.

В мае текущего года Главгосэкспертиза РФ одобрила проектно-сметную документацию на строительство автодороги М-32 в Петербурге. Напомним, магистраль соединит перспективную трассу М-49 в районе "Лахта Центра" с выходом на Приморское шоссе.

Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы России (ООО "ПИИ "Севзапдорпроект")