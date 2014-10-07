В Смольном показали новый этап строительства трассы М-32 возле "Лахты"

В рамках работ изменят положение Приморского шоссе на отрезке протяженностью 443 метра.

На севере Петербурга продолжается строительство нового транспортного каркаса. Стартовала вторая очередь переустройства Приморского шоссе на участке пересечения с магистралью М-32 возле "Лахта Центра", сообщили в Смольном 28 октября.

В рамках работ изменят положение улицы на отрезке протяженностью 443 метра, что необходимо для размещения элементов развязки М-32. Кроме того, объект позволит реализовать второй этап подземного пешеходного перехода в "Лахте" с устройством еще двух выходов.

В ходе первой очереди переустройства были построены две новые полосы движения транспорта. Строители переключили на них движение и приступили ко второй очереди работ. Сейчас на центральных и на разделительной полосах Приморского шоссе ведутся выемка грунта под новую конструкцию дорожной одежды и устройство буронабивных свай будущих опор. Далее предстоит заново проложить водопропускные трубы и инженерные коммуникации. Пресс-служба Смольного

Уточняется, что М-32 соединит Приморское шоссе с перспективной автодорогой М-49. Вместе с М-1, дублером Приморского шоссе, это обеспечит транспортную доступность курорта "Петербург Марина" в Горской.

