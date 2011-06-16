  1. Главная
На севере Петербурга продолжается строительство трассы М-32, объект готов на 20%
Сегодня, 15:06
В Петербурге продолжается строительство трассы М-32. В настоящее время готовы 50% опор путепровода и 25% подпорных стен. В целом готовность объекта достигла 20%, рассказали в Смольном 30 сентября. 

Для путепроводной развязки специалисты сооружают 23 монолитные железобетонные опоры высотой от 4 до 11 метров, готовы 12 из них. Кроме того, достроили сооружение подпорных стен на двух из шести участков, которые обеспечат надежность сооружения. 

Строительные работы ведут 150 специалистов с использованием 40 единиц техники. В октябре завершат одну из очередей переустройства Приморского шоссе, чтобы открыть по ней движение для автомобилистов. 

Ранее на Piter.TV: началась надвижка пролета Цимбалинского путепровода. 

Фото: пресс-служба Смольного 

